Ученые оценили эффективность сердечно-легочной реанимации от случайных прохожих

Американские ученые-медики из Университета Миссури в Канзас-Сити и других научных учреждений выяснили, что даже непрофессиональная сердечно-легочная реанимация (СЛР) в первые 10 минут после остановки сердца значительно повышает шансы на спасение жизни. Исследование представили на ежегодном симпозиуме Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Выводы специалистов основаны на анализе около 200 тыс. случаев остановки сердца вне больниц, зарегистрированных в США с 2013 по 2022 год.

Согласно результатам, СЛР в первые две минуты после прекращения сердцебиения увеличивает шансы на полное восстановление на 81%, а шансы на выживание с легкой или умеренной неврологической инвалидностью — на 95%.

Среди людей, переживших остановку сердца без получения СЛР оказавшихся рядом прохожих, выжили только 12%, и лишь 9% из них избежали значительного повреждения мозга.

Кроме того, начало сердечно-легочной реанимации в пределах 10 минут после остановки сердца повышает вероятность полного выздоровления на 19%, и выживания с умеренным повреждением мозга — на 22%.

«Если вы видите кого-то, кому нужна СЛР, не зацикливайтесь на том, как долго человек был без сознания, ваши быстрые действия могут спасти ему жизнь», — отметили первый автор исследования, доктор Эван О'Киф.

Ученые призвали расширять программы по обучению людей оказанию первой медицинской помощи, включая проведение СЛР.

Ранее исследователи сравнили два подхода к спасению жизни при остановке сердца.