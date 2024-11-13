Трансплантолог рассказал, спасет ли трансплантация от рака поджелудочной

Трансплантация поджелудочной железы чаще всего проводится пациентам с осложнениями сахарного диабета. Пока пересадку органа не применяют для того, чтобы вылечить рак поджелудочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Врач объяснил, что трансплантация поджелудочной проводится пациентам с диабетической нефропатией. Это поражение почечных сосудов, возникающее при сахарном диабете. Если она происходит от диабета первого типа, то пациентам требуется трансплантация двух органов — почки и поджелудочной железы.

По словам Готье, сначала можно провести пересадку почки, а потом — поджелудочной. Однако чаще выполняется сочетанная пересадка двух органов сразу. Отмечается, что операции на поджелудочной железе — это длительный и сложный процесс.

«Поджелудочная — очень капризный орган, поэтому отбор пациентов для таких операций достаточно тщательный», — объяснил трансплантолог.

Врач добавил, что злокачественные новообразования поджелудочной железы не могут считаться показанием к пересадке. Специалист отметил, что вопрос о раке поджелудочной железы и лечении его с помощью трансплантации пока не решен.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

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