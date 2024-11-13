проект

>

Трансплантолог рассказал, спасет ли трансплантация от рака поджелудочной

Трансплантолог Готье: пока нельзя вылечить рак поджелудочной железы пересадкой

close
Freepik

Трансплантация поджелудочной железы чаще всего проводится пациентам с осложнениями сахарного диабета. Пока пересадку органа не применяют для того, чтобы вылечить рак поджелудочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Врач объяснил, что трансплантация поджелудочной проводится пациентам с диабетической нефропатией. Это поражение почечных сосудов, возникающее при сахарном диабете. Если она происходит от диабета первого типа, то пациентам требуется трансплантация двух органов — почки и поджелудочной железы.

По словам Готье, сначала можно провести пересадку почки, а потом — поджелудочной. Однако чаще выполняется сочетанная пересадка двух органов сразу. Отмечается, что операции на поджелудочной железе — это длительный и сложный процесс.

«Поджелудочная — очень капризный орган, поэтому отбор пациентов для таких операций достаточно тщательный», — объяснил трансплантолог.

Врач добавил, что злокачественные новообразования поджелудочной железы не могут считаться показанием к пересадке. Специалист отметил, что вопрос о раке поджелудочной железы и лечении его с помощью трансплантации пока не решен.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

Ранее были перечислены опасные для печени БАДы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами