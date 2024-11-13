Трансплантолог рассказал, почему в России стали проводить меньше операций по пересадке легких

После пандемии COVID-19 число здоровых легких, которые можно пересадить, сократилось. Кроме того, это очень сложная и длительная операция, которую могут и хотят выполнять ограниченное число хирургов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

По словам специалиста, легкие для потенциальной пересадки, которые выглядят здоровыми на рентгене, могут быть буквально «запаяны» в плевральную полость. Так называют полую щель без перегородок в оболочке, окружающей каждое легкое.

Готье добавил, что малое число пересадок легких в России связано не только с COVID-19. Врач отметил, что такая операция сложна в организационном плане — в ней задействовано самое большое количество людей. Также трансплантация может продолжаться до 17 часов. Такими пересадками хотят заниматься единицы.

«Дополнительная трудность заключается и в том, что трансплантация легких всегда сопровождается инфекцией, потому что этот орган связан с внешней средой», – отметил врач.

Сейчас трансплантация легких выполняется в трех учреждениях: в НМИЦ Шумакова, в НИИ Склифосовского и в Краевой клинической больнице Краснодара. Российские специалисты постоянно разрабатывают различные методы повышения эффективности пересадки. В НМИЦ Шумакова, например, ведется научная работа по созданию методы оптимизации донорских легких путем их перфузии специальным раствором до трансплантации.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

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