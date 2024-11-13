проект

>

Трансплантолог рассказал, почему в России стали проводить меньше операций по пересадке легких

Трансплантолог Готье: после пандемии годных для пересадки легких стало меньше

close
Depositphotos

После пандемии COVID-19 число здоровых легких, которые можно пересадить, сократилось. Кроме того, это очень сложная и длительная операция, которую могут и хотят выполнять ограниченное число хирургов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

По словам специалиста, легкие для потенциальной пересадки, которые выглядят здоровыми на рентгене, могут быть буквально «запаяны» в плевральную полость. Так называют полую щель без перегородок в оболочке, окружающей каждое легкое.

Готье добавил, что малое число пересадок легких в России связано не только с COVID-19. Врач отметил, что такая операция сложна в организационном плане — в ней задействовано самое большое количество людей. Также трансплантация может продолжаться до 17 часов. Такими пересадками хотят заниматься единицы.

«Дополнительная трудность заключается и в том, что трансплантация легких всегда сопровождается инфекцией, потому что этот орган связан с внешней средой», – отметил врач.

Сейчас трансплантация легких выполняется в трех учреждениях: в НМИЦ Шумакова, в НИИ Склифосовского и в Краевой клинической больнице Краснодара. Российские специалисты постоянно разрабатывают различные методы повышения эффективности пересадки. В НМИЦ Шумакова, например, ведется научная работа по созданию методы оптимизации донорских легких путем их перфузии специальным раствором до трансплантации.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

Ранее был раскрыт механизм развития агрессивного рака легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами