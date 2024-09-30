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Ученые нашли способ добывать биотопливо для самолетов из съедобных водорослей

CEJ: водоросли грацилярии содержат прекурсоры для производства биокеросина

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Eric Moody/Wikimedia Commons

Группа ученых из Корейского института энергетических исследований разработала процесс получения компонентов авиационного биотоплива из грацилярий — распространенных морских водорослей. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ).

Грацилярии растут в теплых морях и используются в блюдах восточной кухни как ингредиент для салатов и других блюд.

В новом исследовании команда получила из растительной биомассы энантиоселективные прекурсоры растительного горючего ((R)-GVL) для авиации. Для этого специалисты использовали левулиновую кислоту. Это ускорило и удешевило процесс переработки сырья по сравнению с ферментацией с помощью микробов и водорода высокого давления.

В отличие от обычных процессов, новый метод основан только на ферментативной химической реакции, что позволяет производить в 10 раз больше прекурсора из того же количества биомассы.

Прозрачный (R)-GVL может использоваться не только для авиационного биотоплива, но и в качестве промежуточного продукта для биофармацевтических препаратов, таких как лекарства для лечения гипертонии.

По словам ученых, отходы грацилярий после производства левулиновой кислоты можно превратить в сырье для катодов литий-ионных аккумуляторов посредством карбонизации.

Ранее в России создали способ переработки токсичных водорослей в экологически чистое топливо для авиации.

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