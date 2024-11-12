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Ученые нашли новое насекомое, способное поедать пластиковый мусор

SciRep: малый мучной червь эффективно перерабатывает полистирол

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Pengo/Wikipedia

Кенийские ученые из Международного центра физиологии и экологии насекомых в Найроби открыли новое насекомое, которое может разлагать загрязняющий пластик. Им оказался малый мучной червь. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Малые мучные черви представляют собой личиночную форму черного жука Alphitobius.

Исследователи выяснили, что эти существа способны переваривать полистирол — распространенный тип пластика, который частично применяют для изготовления пищевых контейнеров, изоляционных материалов и других изделий.
Команда провела эксперимент, в ходе которого одна группа червей питалась чистым полистиролом, другая — только отрубями, а третья получала комбинацию из обоих видов корма.

Как показали наблюдения, личинки оказались способны выживать на диете из пластика, однако синтетические материалы не давали им достаточного энергии для эффективного разложения материала.

Мучные черви, питавшиеся полистиролом и отрубями, сумели расщепить примерно 11,7% всего пластика за месяц испытаний.

Анализ кишечника мучного червя выявил значительные изменения в бактериальном составе в зависимости от рациона.

В пищеварительной системе питавшихся полистиролом личинок обнаружили более высокое содержание Proteobacteria и Firmicutes — бактерий, которые могут адаптироваться к различным средам и расщеплять широкий спектр сложных веществ.

Бактерии, такие как Kluyvera, Lactococcus, Citrobacter и Klebsiella, также были особенно многочисленны и, как известно, вырабатывают ферменты, способные переваривать синтетические пластики.

По словам команды, они получили свидетельства, что микробиом мучных червей успешно приспосабливается к питанию пластиком.

Ранее российские ученые обнаружили гусениц, способных переваривать пенопласт.

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