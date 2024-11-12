Найдена связь между пальмовым маслом и усугублением склероза у мышей

Ученые из Высшей школы при Городском университете Нью-Йорка (CUNY) установили связь между употреблением продуктов с пальмовым маслом и повреждением нейронов при рассеянном склерозе у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Glia.

Рассеянный склероз (РС) — это воспалительное аутоиммунное заболевание, характеризующееся обширным повреждением изолирующей миелиновой оболочки, которая защищает нервные волокна по всему телу.

Одним из основных симптомов прогрессирования болезни является постепенно нарастающая мышечная слабость, которая не позволяет пациенту эффективно передвигаться самостоятельно. Также рассеянный склероз проявляется слабостью в ногах, нарушением мелкой моторики, речи, зрения, головокружениями и онемениями.

Чтобы выяснить, как пальмовое масло влияет на развитие рассеянного склероза, ученые использовали мышей с аутоиммунным энцефаломиелитом («аналогом» человеческого РС) для изучения воспалительной демиелинизации. Оказалось, что рацион с высоким содержанием пальмового масла усугублял тяжесть заболевания у мышей.

По словам ученых, так происходило из-за превращения масла в токсичное вещество C16-церамид, которое повреждает митохондрии и лишает нейроны энергии для борьбы с воспалением.

Исследователи смогли предотвратить нейродегенерацию путем блокировки ферментов CerS5 и CerS6, отвечающих за выработку церамида. Даже при соблюдении диеты, богатой пальмитиновой кислотой, состояние здоровья животных улучшилось.

Исследователи отметили, что полученные результаты открывают новые возможности для разработки новых методов терапии, способных замедлить или предотвратить развитие РС.

Ранее была найдена связь между рассеянным склерозом и раком.