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В военном госпитале Вишневского рассказали, как лечат бойцов СВО с поражением нервной системы

Врач Есипов: для реабилитации ЦНС бойцов мы используем четыре метода

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Алексей Ловен/«Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации

Для восстановления повреждений центральной нервной системы у бойцов в военном госпитале Вишневского используют экзоскелеты, нейроинтерфейсы, транскраниальную магнитную стимуляцию мозга и метод биологически обратной связи и стимуляции бинауральных ритмов по энцефалограмме. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» министерства обороны Александр Есипов.

Методы реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы сейчас очень сильно развиваются во всем мире – разрабатываются и применяются различные экзоскелеты, внедряется интерфейс «мозг-компьютер», да и вообще создается много всего нового. В госпитале Вишневского все эти методики также применяются.

«Экзоскелеты с нейроинтерфейсами мы активно применяем их у участников СВО, потерявших кисть. Транскраниальная магнитная стимуляция мозга с компьютерной навигацией позволяет более ускоренно формировать новые зоны активности мозга взамен утерянных вследствие ранения. В комплексе психокоррекции используем метод биологически обратной связи и стимуляции бинауральных ритмов по энцефалограмме, что дает возможность видеть нарушения, контролировать и корректировать их. И это далеко не полный перечень того, что мы используем», – рассказал Есипов.

Также в госпитале внедрили и с успехом применяют технологии виртуальной и смешанной реальности, которые позволяют погрузить пациентов в игровую среду.

«Так мы ускоряем формирование новых нейронных связей. И поверьте, несмотря на относительную простоту идеи, это оказался очень эффективный метод», – заключил врач.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

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