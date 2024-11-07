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Ученые выяснили, как бактерия E. coli вызывает рак кишечника

Nature: бактерия E. coli выделяет токсин, повышающий риск развития рака

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Ученые из Центра исследований воспаления VIB-UGent установили, что кишечная бактерия pks+ E. coli может производить генотоксин колибактин. Он повреждает ДНК человека и повышает риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученым давно известно, что E. coli (кишечная палочка) связана с повышенным риском развития рака кишечника. Она особенно часто встречается у пациентов с раком толстой кишки.

При изучении поведения этой бактерии на клеточных линиях исследователи обнаружили, что она использует специальные белковые структуры — пили, для прикрепления к слизистой оболочке кишечника. На концах этих пилей присутствуют адгезины (структурные белки) FimH и FmlH, позволяющие бактериям связываться с клетками кишечного эпителия и высвобождать генотоксин колибактин. Его воздействие приводит к повреждению ДНК и опухолевому росту вследствие появления мутаций.

Ученые также обнаружили, что связывание E. coli с клетками кишечника также значительно увеличивает агрессивность опухолей. По словам ведущего автора исследования, профессора Ларса Вереке, результаты экспериментов дают основание полагать, что блокирование этого механизма может значительно замедлить разрастание злокачественной ткани.

Ранее ученые выяснили, как образ жизни влияет на микробиом полости рта.

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