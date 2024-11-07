Ученые выяснили, как бактерия E. coli вызывает рак кишечника

Ученые из Центра исследований воспаления VIB-UGent установили, что кишечная бактерия pks+ E. coli может производить генотоксин колибактин. Он повреждает ДНК человека и повышает риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученым давно известно, что E. coli (кишечная палочка) связана с повышенным риском развития рака кишечника. Она особенно часто встречается у пациентов с раком толстой кишки.

При изучении поведения этой бактерии на клеточных линиях исследователи обнаружили, что она использует специальные белковые структуры — пили, для прикрепления к слизистой оболочке кишечника. На концах этих пилей присутствуют адгезины (структурные белки) FimH и FmlH, позволяющие бактериям связываться с клетками кишечного эпителия и высвобождать генотоксин колибактин. Его воздействие приводит к повреждению ДНК и опухолевому росту вследствие появления мутаций.

Ученые также обнаружили, что связывание E. coli с клетками кишечника также значительно увеличивает агрессивность опухолей. По словам ведущего автора исследования, профессора Ларса Вереке, результаты экспериментов дают основание полагать, что блокирование этого механизма может значительно замедлить разрастание злокачественной ткани.

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