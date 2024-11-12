Ученые выяснили, какие ткани мешают размножаться дождевым червям

Волокна полунатуральных тканей могут быть опаснее для окружающей среды, чем синтетические материалы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology (ES).

Полусинтетические ткани (вискоза, лиоцелл) позиционируются как экологически чистая альтернатива синтетическим материалам (например, полиэстеру). Несмотря на рост производства этих материалов, проводилось мало исследований их влияния на природу. В новой работе ученые оценили, как синтетический полиэстер и два вида полусинтетических тканей (вискоза и лиоцелл) воздействуют на дождевых червей. Эти животные — важная часть окружающей среды, так как они способствуют проникновению влаги и воздуха в почву, а также повышают ее плодородие.

При высоких концентрациях волокон 30% дождевых червей погибли после 72 часов при воздействии полиэстера. Воздействие лиоцелла привело к гибели 60% особей, а вискозы — 80%. Во втором эксперименте червей поместили в почву с различными волокнами. Наличие в земле волокон вискозы или лиоцелла приводило к большему снижению скорости размножения, чем присутствие волокон полиэстера.

Ранее в этом году другое исследование показало, что воздействие материалов из биоразлагаемых пакетов чая может повысить смертность среди дождевых червей на 15%. Эти предварительные результаты подчеркивают сложность влияния материалов, в том числе естественного происхождения, на окружающую среду. Ученые отметили, что до массового производства любые материалы должны доказать свои преимущества по сравнению с существующими, если их позиционируют как альтернативные.

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