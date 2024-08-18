Названы виды рака, которые можно выявить на нулевой стадии

На нулевой стадии можно выявить рак молочной железы, кожи, шейки матки и простаты, главное — проходить профилактические осмотры у врачей. Об этом NEWS.ru рассказал онколог Сергей Пикулин.

«Рак in situ, то есть «на месте», — внутриэпителиальная нулевая стадия, может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача», — объяснил онколог.

Чаще всего рак на нулевой стадии находят на слизистой шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника. Также возможно выявить опухоль in situ в молочной железе, в простате и на коже.

Пикулин призвал своевременно обращаться к врачам, так как репутация летального заболевания у раковых опухолей возникла из-за частых случаев обнаружения на поздних стадиях.

До этого врач рассказал, что камни более трех сантиметров в желчном пузыре повышают риск рака в 10 раз. Также опухолям способствуют хроническое воспаление в желчном пузыре, застой желчи и заболевания поджелудочной железы.

Ранее врач назвал главный признак рака шейки матки.