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Ученые сравнили два подхода к лечению остановки сердца

NEJM: доступы в вену или костный мозг одинаково эффективны при остановке сердца

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Depositphotos

Исследование ученых из Орхусского университета (Дания) не выявило разницы между двумя распространенными методами спасения жизни при остановке сердца. Результаты опубликованы в журнале NEJM.

Ученые сравнили два способа доступа к кровотоку: стандартное введение иглы в вену или в костный мозг.

«Когда у человека происходит остановка сердца вне больницы, крайне важно быстро получить доступ к кровотоку для введения спасающего жизнь лекарства. Мы исследовали, какой метод лучше», — объяснили ученые.

До сих пор специалисты в области здравоохранения предпочитали использовать венозный катетер, но его установка может быть затруднена, поскольку вены могут спадаться при остановке сердца.

Анализ данных почти 1500 пациентов с остановкой сердца по всей Дании показал, что кровообращение восстанавливалось примерно у 30% пациентов в обеих группах.

«Оба метода оказались одинаково эффективными для восстановления кровообращения и спасения жизней. Не было никакой разницы в выживании или качестве жизни пациентов», — заключили ученые.

Новые данные после дополнительных проверок могут привести к пересмотру рекомендаций по лечению остановки сердца. Сейчас венозные катетеры считаются лучшим выбором.

Ранее ученые протестировали анализы крови, заменяющие колоноскопию.

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