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Ученые раскрыли секрет «трупного» запаха гигантского аморфофаллуса

PLOS Nexus: цветок аморфофаллуса пахнет гнилым мясом из-за вещества путресцина

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Shutterstock/FOTODOM

Американские биологи выяснили причину необычного запаха аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum) — тропического растения с одним из крупнейших соцветий в мире. Оно распространяет резкое зловоние, напоминающее запах гниющей плоти и тухлых яиц. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Цветы аморфофаллуса заключены в гигантском центральном початке, который может вырастать до четырех метров в высоту. Растение цветет раз в 5–7 лет.

В новом исследовании команда собрала образцы веществ и тканей с цветущего аморфофаллуса и изучила их химический состав.

Ученые обнаружили, что во время цветения аморфофаллус выделяет особые растительные белки, называемые альтернативными оксидазами. Эти вещества высвобождают накопленную химическую энергию в виде тепла, нагревая растения.

Одновременно с этим цветок производит большое количество серосодержащей аминокислоты метионина, которая легко испаряется при повышении температуры. Процесс длится несколько часов.

Кроме того, биологи впервые обнаружили в аморфофаллусе другую аминокислоту, служащую для выработки путресцина — пахучего вещества, обнаруживаемого в разлагающихся тушах животных.

По словам исследователей, с помощью тошнотворного запаха гниющей органики цветок привлекает множество мух и других насекомых-падальщиков, которые опыляют растение.

Ранее ученые выяснили, что австралийские мыши опыляют цветы не хуже насекомых и птиц.

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