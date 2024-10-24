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Мыши могут опылять цветы не хуже насекомых и птиц, выяснили ученые

BJLS: австралийские дикие мыши помогают выживать тропическим растениям

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rewildperth.com.au

Австралийские ученые из Университета Ла Троба сделали неожиданное открытие, узнав, что местные тропические цветы рода банксий опыляются дикими мышами. Исследование опубликовано в научном издании Botanical Journal of the Linnean Society (BJLS).

Ранее специалисты полагали, что пыльцу банксии переносят птицы, насекомые и сумчатые медоеды, питающиеся только нектаром.

Однако недавние наблюдения за дикой природой с помощью камер показали, что австралийские пепельно-серые мыши вносят большой вклад в опыление банксий и других цветов, чьи бутоны расположены рядом с землей. Чаще всего мыши посещают растение Banksia subulata.

Перенос пыльцы грызунами был известен для нескольких растений в Африке, но в Австралии до недавнего времени не фиксировалось подобных случаев.

Пепельно-серые мыши, также известные как нуджи, обитают в засушливых землях на юго-западе Австралии. Эти грызуны всеядны, но предпочитают питаться семенами и зеленой растительностью. Нуджи ведут ночной образ жизни, пережидая жару в глубоких норах и дуплах деревьев.

Ранее ученые узнали, как вымирание насекомых может изменить планету.

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