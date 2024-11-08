Названы два необычных симптома деменции

Галлюцинации и бессонница могут наблюдаться при любой форме деменции на средних стадиях болезни, но при деменции с тельцами Леви могут быть самым первым симптомом. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров.

Деменция с тельцами Леви – вторая по распространенности после болезни Альцгеймера. Клинически проявляется сочетанием нарастающего слабоумия и психических отклонений с симптомами паркинсонизма, расстройствами сна и повышенным мышечным тонусом.

«Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются специфические отложения — тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места скопления телец», – рассказал Захаров.

Профилактические меры для деменции с тельцами Леви — такие же, как и для болезни Альцгеймера.

«К общим для разных видов деменции факторам риска относится повышенное кровяное давление, сахарный диабет, избыточный вес, повышенный холестерин, травмы головы, низкий уровень образования и интеллектуальной активности. Поэтому своевременное лечение сосудистых заболеваний, контроль сахара в крови, активный образ жизни имеют большое значение для того, чтобы сохранить до старости ясный ум и твердую память», – отметил врач.

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