Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сауна снижает стресс и защищает от гипертонии, подтвердили ученые

IJCH: посещение сауны укрепляет психическое и физическое здоровье

close
Depositphotos

Ученые из Швеции установили, что посещение сауны несколько раз в месяц способно оказать заметное положительное влияние на психическое здоровье и снизить риск развития гипертонии. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Circumpolar Health.

Исследование с участием 971 человека в возрасте от 25 до 74 лет началось весной 2022 года в рамках проекта MONICA. Большинство работ на тему пользы саунотерапии было проведено в Финляндии, однако шведские специалисты решили проверить, как на результаты могут повлиять культурные и национальные факторы.

Ранее финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля установили, что регулярное посещение сауны снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает защититься от болезни Альцгеймера. Шведские исследователи собрали данные, которые подтверждают и расширяют эти выводы. У отдельной группы участников исследования, посещавших сауну не реже раза в месяц, было зафиксировано меньше жалоб на высокое кровяное давление.

Также ученые установили, что саунотерапия положительно влияет на психическое здоровье. Любители сауны сообщали о снижении уровня стресса и улучшении настроения после процедуры.

Ранее был найден новый способ лечения тревоги и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами