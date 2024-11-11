Сауна снижает стресс и защищает от гипертонии, подтвердили ученые

Ученые из Швеции установили, что посещение сауны несколько раз в месяц способно оказать заметное положительное влияние на психическое здоровье и снизить риск развития гипертонии. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Circumpolar Health.

Исследование с участием 971 человека в возрасте от 25 до 74 лет началось весной 2022 года в рамках проекта MONICA. Большинство работ на тему пользы саунотерапии было проведено в Финляндии, однако шведские специалисты решили проверить, как на результаты могут повлиять культурные и национальные факторы.

Ранее финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля установили, что регулярное посещение сауны снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает защититься от болезни Альцгеймера. Шведские исследователи собрали данные, которые подтверждают и расширяют эти выводы. У отдельной группы участников исследования, посещавших сауну не реже раза в месяц, было зафиксировано меньше жалоб на высокое кровяное давление.

Также ученые установили, что саунотерапия положительно влияет на психическое здоровье. Любители сауны сообщали о снижении уровня стресса и улучшении настроения после процедуры.

Ранее был найден новый способ лечения тревоги и депрессии.