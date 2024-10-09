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Найден новый способ лечения тревоги и депрессии

Brain Medicine: воздействие на рецептор LXRβ снижает тревогу

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Ученые из Хьюстонского университета и Каролинского института в Швеции установили, что рецептор LXRβ играет особую роль в регуляции тревожного и депрессивного поведения. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Medicine.

Ученые провели комплексный анализ роли рецептора LXRβ в регуляции поведения, связанного с депрессией и тревожностью. Изначально известный своей ролью в метаболизме холестерина и воспалении, LXRβ теперь рассматривается как ключевой фактор развития психических расстройств.

Чтобы выяснить, как именно LXRβ вызывает расстройства настроения, ученые создали группу мышей, у которых этот рецептор отсутствовал. Такое изменение привело к усилению тревожного поведения у самок грызунов. Активация LXRβ в миндалевидном теле, напротив, оказывала анксиолитическое действие — снижала активность областей головного мозга, связанных с тревогой и страхом.

Также ученые выяснили, что сигнальный путь, основанный на LXRβ, не только защищает от тревоги и депрессии, но и улучшает когнитивные функции. Дополнительно исследователи обнаружили потенциальную связь между LXRβ и расстройствами аутистического спектра, что открывает новые возможности для исследований в этой области.

По словам ученых, воздействие на LXRβ может лечь в основу новых путей терапии тревоги и депрессии. Необходимы дополнительные исследования и клинические испытания, прежде чем новые методы лечения на основе LXRβ смогут применяться в клинической практике.

Ранее был создан новый метод диагностики депрессии по снимкам глаз и мимике.

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