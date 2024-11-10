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Назван неочевидный признак сердечной недостаточности

Daily Mail: дискомфорт при лежании на спине может говорить о проблемах с сердцем

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Shutterstock

Дискомфорт при лежании на спине в постели может быть симптомом сердечной недостаточности. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский кардиолог Рози Годесет.

Врач предупреждает, что использование подушек для сна для поддержания тела в полусидячем положении может быть симптомом сердечной недостаточности. Некоторые люди приподнимают голову и подставляют подушки под спину и бок, чтобы облегчить дыхание и уменьшить тяжесть в груди.

Специалист объяснила, что при нарушениях работы сердца жидкость может скапливаться в легких, затрудняя дыхание. Ярче всего этот симптом проявляется ночью.

«Если вы обнаружили, что вам приходится часто подкладывать подушки под спину или заметили у себя одышку, — немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнула она.

Кардиолог также отметила, что сердечная недостаточность — хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью. Однако ранняя диагностика и правильно подобранное лечение могут существенно улучшить состояние пациента. Помимо одышки, к симптомам заболевания относятся постоянная усталость и отечность конечностей.

Ранее стало известно, сколько времени восстанавливаются сердце и сосуды бывшего курильщика.

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