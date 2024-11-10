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Отстранение от школьных занятий грозит депрессией, выяснили ученые

ALCR: отстранение от уроков может привести к депрессии на всю жизнь

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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Арканзаса установили, что у подростков симптомы депрессии вследствие исключения из школы или отстранения от занятий могут сохраняться до взрослого возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Life Course Research (ALCR).

С 1970-х по 2010 год в США количество исключений и отстранений от занятий в школах, вызванных политикой нулевой терпимости, увеличилось на 50%. Дисциплинарные меры, которые раньше применялись только в случае серьезных нарушений, таких как школьное насилие, употребление наркотиков или хранение оружия, все чаще касаются менее значительных проступков.

Новая научная работа, основанная на данных Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых (Add Health), подтвердила, что отстранения и исключения из школы могут повлечь необратимые последствия. Участниками стали 20 тысяч добровольцев, которые достигли подросткового возраста в середине 1990-х годов. Исследователи проанализировали данные о школьной успеваемости и дисциплине испытуемых, а также попросили их оценить свое психическое состояние в разные периоды жизни.

Результаты показали, что у лиц, подвергавшихся отстранению или исключению, наблюдались более выраженные симптомы депрессии. При этом интенсивность проявлений расстройства снижалась в позднем подростковом возрасте и возрастала после 30 лет.

Это исследование дополняет ранее опубликованные данные о том, что стрессовые события в детстве могут губительно влиять на психическое и физическое здоровье во взрослом возрасте. Однако, в отличие от предыдущих работ, которые фокусировались на проблемах в семьях, таких как насилие или наркотическая зависимость родителей, новое исследование подчеркивает влияние школьных дисциплинарных мер на развитие депрессивных состояний.

Ранее ученые выяснили , что брак снижает риск развития депрессии.

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