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Сладкоежки чаще оказываются приятными в общении, выяснили ученые

JRP: любители сладкого чаще оказываются хорошими собеседниками

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Международная группа ученых из США, Канады и Германии обнаружила, что любители сладкого чаще оказываются более приятными в общении, чем предпочитающие соленое или кислое. Результаты исследования опубликованы в Journal of Research in Personality (JRP).

В рамках исследования 1629 респондентов из Китая, Германии, Мексики и США заполнили анкеты, в которых сообщили о своих вкусовых предпочтениях и личностных особенностях.

Участников попросили отметить, в какой мере их личности подходили утверждения вроде «В моем присутствии люди чувствуют себя непринужденно», чтобы оценить уровень их дружелюбия и общительности. Респонденты также делились своим отношением к сладким (например, шоколадному торту, мороженому и меду), а также соленым, кислым, горьким и острым продуктам.

Результаты показали статистически значимую, хотя и не очень сильную, корреляцию между любовью к сладкому и восприятием человека как приятного в общении. Эта связь прослеживалась в каждой из четырех культур, представители которых участвовали в исследовании.

Ранее российские ученые назвали лучшие заменители сахара в рационе.

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