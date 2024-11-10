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Названы продукты, которые не стоит давать детям в первые годы жизни

Science: в первые годы жизни детям не стоит давать сладкие продукты

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Ученые из Университета Южной  Калифорнии  установили, что ограничение потребления сахара детьми в первые 1000 дней жизни снижает риск развития диабета и гипертонии во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые сосредоточились на результатах «естественного эксперимента», проведенного в Великобритании. В рамках этого исследования были изучены особенности состояния здоровья людей, которые в течение первой тысячи дней жизни потребляли восемь унций (28,35 граммов) сахара в неделю и 12 унций (340,19 граммов) конфет в месяц. Такие ограничения были связаны с нормированием потребления продовольствия  в  Великобритании  после Второй  мировой войны. Полученные данные затем сопоставили с показателями здоровья лиц, которые потребляли сахар без ограничений.

Результаты показали, что вынужденное сокращение доли сладких продуктов и сахара в рационе в раннем возрасте положительно сказывалось на здоровье в долгосрочной перспективе. По подсчетам ученых, риск развития диабета и гипертонии у людей, в детстве потреблявших мало сахара, снижался примерно на 35% и 20% соответственно к 50-60 годам. Кроме того, в случае, когда эти заболевания все же развивались, они «дебютировали» на несколько лет позже.

Результаты исследования подчеркивают защитную роль правильного питания в раннем детстве. Ученые надеются, что полученные выводы смогут мотивировать производителей пищевых  продуктов снизить содержание сахара в еде и напитках, предназначенных для детей.

Ранее ученые выяснили, чем опасен диабет в молодости.

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