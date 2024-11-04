Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как упростить отказ от курения

JMIR: цифровой дракон-питомец облегчил отказ от курения участникам эксперимента

close
JMIR Serious Games/Boston University

Новая игра с цифровым питомцем-драконом может помочь курильщикам отказаться от сигарет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Курение сигарет остается основной причиной преждевременных летальных исходов в США, где проходило исследование. Более 16 миллионов американцев страдают заболеваниями, связанными с курением. Также оно приводит к 500 тысячам летальных исходов ежегодно.

Ученые оценили эффективность игры «Inner Dragon», встроенной в приложение для отказа от курения «Smoke Free». Задача пользователя — заботиться о драконе. Чем дольше участник воздерживался от курения, тем больше вырастал питомец. Для формирования привязанности к дракону участники могли подбирать ему индивидуальные характеристики и получать дополнительные баллы за его поглаживание.

«Люди часто загружают приложения, используют их пару раз, а затем удаляют или забывают о них», — объяснили ученые.

479 участников разделили на две группы: одним предоставили приложение с игрой, а другим — без нее. Доступ к Inner Dragon повысил активность пользователей на 20%. Чем выше была их вовлеченность, тем больше у них было шансов отказаться от курения.

Эффект был особенно выражен среди молодых участников и людей с низким доходом. Это может означать, что они получат наибольшую пользу от геймификации отказа от курения. Отказ молодых людей от курения может значительно снизить заболеваемость раком и болезнями сердца в будущем, снизив нагрузку на системы здравоохранения. А люди с низким доходом смогут избежать трат на лечение заболеваний, связанных с курением.

Ранее ученые выяснили, что курение после выявления рака сокращает длительность жизни в два раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами