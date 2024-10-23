Искусственный интеллект помог найти тысячи переключателей генов

Искусственный интеллект помог ученым из США создать тысячи новых переключателей ДНК для управления активностью генов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Каждая клетка в организме содержит одни и те же гены, то есть последовательности ДНК. При этом клетки мозга, кожи, печени отличаются активностью генов. Хотя в последние годы ученые добились больших успехов в редактировании ДНК, они меняли гены во всем организме, а не в отдельных тканях.

В новой работе ученые нашли тысячи цис-регуляторных элементов. Эти последовательности располагаются рядом с генами, которые они контролируют.

Ученые протестировали обнаруженные ими переключатели на рыбках и мышках. Они смогли успешно активировать гены в мозге и печени, не влияя на другие ткани организма. Найти эти элементы им помог искусственный интеллект, который проанализировал сотни тысяч «букв», из которых состоит ДНК. При этом в природе разработанных учеными переключателей не существует. Благодаря этому они были эффективнее, так как не взаимодействовали с «натуральными» переключателями.

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