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Названы самые распространенные типы рака у российских мужчин

Страховая «Лучи»: рак легких и простаты самые распространенные у мужчин в России

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики онлайн-страховой «Лучи» собрали наиболее распространенные типы злокачественных новообразований, чаще всего диагностируемых среди мужского населения России. По количеству новых случаев заболеваемости, выявленных у мужчин за последние годы, рак предстательной железы практически сравнялся в процентном соотношении с раком легких. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

На оба типа онкозаболеваний приходится более 23% диагнозов. Порядка 15% занимают диагностированные опухоли пищеварительной системы (более 10% приходится на рак желудка и более 5% на рак кишечника), а также рак кожи. При этом статистика заболеваемости меланомой среди мужского населения России значительно выше, чем среди женского, а с возрастом риски возрастают в 3 раза. Более 5% на текущий момент занимают злокачественные опухоли почек и увеличивающееся число опухолей поджелудочной железы, печени и желчных протоков.

Мужчины в России не только хуже осведомлены об онкологических заболеваниях, но и значительно позже обращаются за диагностикой и медицинской помощью. Даже при отсутствии симптомов врачи рекомендуют проходить ежегодный скрининг мужчинам старше 40 лет: сдавать биохимический анализ крови, анализ крови на ПСА, проводить флюорографию для курящих мужчин или мужчин старше 50 лет, оценивать уровень гемоглобина.

Ранее врач назвал фактор, который способствовал распространению вируса Коксаки.

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