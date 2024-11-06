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Средство китайской медицины обратило вспять деменцию у грызунов, выяснили ученые

eLife: сушеные семена зизифуса восстановили когнитивные функции мышей

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Osaka Metropolitan University

Японские ученые из Осакского столичного университета изучили действие семян растения зизифуса обыкновенного (Ziziphus jujuba) в качестве средства против деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Зизифус обыкновенный применяется в традиционной китайской медицине в качестве лекарства.

В ходе экспериментов команда давала мышам с болезнью Альцгеймера, лобно-височной деменцией, болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви горячие отвары сушеных семян зизифуса.

У получавших средство животных отметили регенерацию когнитивных и двигательных функций.

Кроме того, после питания грызунов порошком из семян зизифуса когнитивная функция восстановилась до уровня, превысившего показатель здоровых мышей из контрольной группы.

По словам исследователей, содержащиеся в растении вещества, по-видимому, подавляют клеточное старение и улучшают умственные способности до состояния молодых особей.

«Мы надеемся, что результаты наших исследований позволят разработать средства профилактики деменции, которые люди среднего и пожилого возраста смогут принимать по своему усмотрению», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые нашли у алкоголизма и болезни Альцгеймера общие пути развития.

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