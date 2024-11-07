В перце чили нашли компонент для борьбы с раком

Ученые из Университета Темпл (США) установили, что вещество капсаицин в перце чили может бороться с мезотелиомой. Это тип рака, который развивается из тонкого слоя ткани, выстилающего внутренние органы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе лабораторных экспериментов на клеточных линиях человека ученые обнаружили, что капсаицин, придающий остроту перцу, активно препятствует росту и распространению раковых клеток мезотелиомы. Причиной развития этой эпителиальной злокачественной опухоли служит воздействие химических канцерогенов.

Испытания показали, что капсаицин способен подавлять процессы, способствующие развитию злокачественных опухолей, включая те клетки, которые перестали реагировать на традиционное лечение препаратом цисплатином.

По словам руководителя научной группы Антонио Джордано из Темплского Университета, это открытие может существенно расширить арсенал средств борьбы с мезотелиомой, которая характеризуется низкими показателями выживаемости и ограниченными методами лечения. Новые данные о капсаицине открывают перспективы для создания более эффективных терапевтических стратегий, особенно в случаях, когда традиционная химиотерапия уже не помогает.

Ранее ученые создали нанодатчики для диагностики рака легких по дыханию.