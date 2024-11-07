Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили животное, обращающее свое старение вспять

PNAS: гребневики способны произвольно возвращать организм к молодому состоянию

close
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Норвежские ученые из Бергенского университета обнаружили у гребневика Mnemiopsis leidyi, более известного как морской грецкий орех, исключительную способность управлять старением своего организма и обращать его вспять. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гребневики — похожие на медуз существа, распространенные в мировом океане.

Предыдущие исследования показали, что M. leidyi значительно уменьшает свои размеры и массу тела во время голодания, что служит способом выживания в периоды нехватки энергии, однако эксперименты исключили возможность обратного старения в этих условиях.

В новом эксперименте биологи обнаружили, что при получении травмы морской грецкий орех способен за несколько недель вернуться из взрослого состояния в стадию личинки. Аналогичный эффект может произойти при отсутствии пищи, однако это наблюдается гораздо реже.

В будущем ученые намерены раскрыть молекулярный механизм, управляющий процессом обратного развития гребневиков.

Ранее исследователи выяснили, что раненые гребневики исцеляют себя путем слияния с сородичами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами