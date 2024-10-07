Родственники медуз исцеляются путем слияния с сородичами, выяснили ученые

Международная группа ученых из Японии, Великобритании, США, Германии и других стран открыла необычный механизм лечения у родственных медузам гребневиков (Mnemiopsis leidyi). Получив травму, такое беспозвоночное сливается с другой особью в единый организм. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Специалисты сделали открытие в ходе наблюдения за гребневиками в лаборатории. Они заметили в резервуаре необычайно большой образец с двумя хвостами и двумя сенсорными структурами вместо одного комплекта.

Чтобы подтвердить догадки, команда удалила части тела у других особей и поместила их рядом друг с другом. В девяти случаях из десяти травмированные гребневики слились воедино, что позволило им прожить не менее трех недель.

Дальнейшее исследование показало, что после одной ночи две исходные особи плавно стали одним целым без видимого разделения между ними. Когда исследователи ткнули в одну долю, все слитое тело отреагировало выраженной реакцией испуга, что говорит о том, что их нервные системы также были полностью взаимоинтегрировались.

Более подробные наблюдения выявили, что сросшиеся гребневики имели спонтанные движения в течение первого часа. После этого время сокращений на каждой доле начало синхронизироваться больше. Всего через два часа 95% сокращений мышц сросшихся животных идеально синхронизировались.

По словам ученых, пока неясно, как именно гребневики обзавелись таким механизмом регенерации.

Ранее исследователи модифицировали медуз для изучения глубин океана.