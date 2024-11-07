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Ученые назвали способ избежать сердечного приступа при сухой и влажной жаре

NEJM: вентилятор может утроить нагрузку на сердце при температуре 45°C

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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Австралии и Канады изучила эффективность доступных способов охлаждения для пожилых людей. Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

В ходе эксперимента участники пожилого возраста с заболеваниями сердца и без них подвергались воздействию двух сред: жаркой и влажной (38°C и влажность 60%) и очень жаркой и сухой (45°C и влажность 15%). Условия были выбраны с учетом двух наиболее распространенных экстремальных явлений сильной жары в мире.

Ученые обнаружили, что в жарких и влажных условиях использование вентилятора со смачиванием кожи и без него снижает вызванную жарой нагрузку на сердце у пожилых людей.

Однако в очень жарких и сухих условиях использование вентилятора имело неблагоприятный эффект, утроив увеличение нагрузки на сердце, что может быть фатальным для человека с сердечными заболеваниями.

Это связано с тем, что, хотя вентиляторы и помогают поту испаряться, в очень жарких и сухих условиях эффект невелик и нейтрализуется конвекцией, которая нагнетает больше тепла в тело. Вместо этого в этих условиях смачивание кожи, используемое без обдува, оказалось эффективным для снижения нагрузки на сердце.

Ранее ученые выяснили, что вентиляторы не спасают пожилых людей в условиях сильной жары.

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