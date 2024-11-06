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Перечислены группы пациентов, которым показана колоноскопия

Врач Смирнова: колоноскопию нужно проводить раз в десять лет после 55 лет

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Людям старше 55 лет колоноскопию рекомендуется проводить раз в десять лет. Если в семье были случаи рака, то первую колоноскопию надо провести на 10 лет раньше, чем возраст, в котором заболевание было выявлено у родственника. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марина Смирнова.

Колоноскопия – диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой и ободочной кишки при помощи эндоскопа.

«Исследование дает возможность увидеть тонус кишечника и состояние его слизистой, а также сделать биопсию участков, вызывающих подозрение у врача. Процедура позволяет выявлять новообразования, а также другие серьезные и воспалительные заболевания, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также врожденные аномалии», – отметила врач.

По ее словам, колоноскопия показана пациентам, у которых есть примеси крови, слизи или гноя в кале, с хроническими запорами или диареей, болями в области кишечника, вздутиями живота или при необоснованном повышении температуры.

«Также необъяснимая потеря веса, анемия и ощущения инородного тела в прямой кишке должны стать показаниями к проведению процедуры. Если другие исследования выявили новообразования в кишечнике, тоже проводится колоноскопия. Кроме того, процедура позволяет оценить, насколько эффективным было лечение, провести скрининг рака толстого кишечника, а в случае метастазов, обнаружить первичную опухоль», – рассказала врач.

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