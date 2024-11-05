Врач рассказала как определить необходимую порцию белка в пище на глаз

Одна порция белковой пищи должна быть размером с ладонь и помещаться в нее. Нужно съедать две-три таких порции, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Алевтина Скупченко.

«Чтобы выстроить рациональное питание, нужно стараться питаться по методу тарелки. Когда во время приема пищи 50 % составляют различные овощи, 25 % составляют белки, и еще 25% сложные углеводы. Все это можно рассчитать на глаз: овощи должны помещаться в обе ладони, а белки в одну полную ладонь, а углеводы – в «ладонь без пальцев». Белков достаточно съедать две-три порции в день, а сложных углеводов — около пяти порций в день», – рассказала врач.

Отказываться от быстрых углеводов совсем не нужно. На них можно выделить около 10 % рациона. Лучше есть их после основного приема пищи — так вы с меньшей вероятностью съедите больше, чем нужно.

Также, по словам врача, важно есть, когда испытываешь чувство голода, и останавливаться в момент насыщения, доедать пищу не стоит.

«Но делать больших перерывов в приеме пищи — больше 4 часов — нельзя. Это провоцирует голод к следующему приему, — вы точно съедите больше, чем запланировали», — отметила врач.

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