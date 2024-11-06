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Потепление после ледникового периода превратило Землю в шар из грязи, выяснили ученые

PNAS: 635 млн лет назад таяние льдов покрыло Землю океаном слякоти

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Политехнического университета Виргинии пришли к выводу, что после завершения последнего глобального ледникового периода оттаявшая Земля на время полностью покрылась слякотью и грязью. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Приблизительно с 650 млн по 635 млн лет назад наша планета оставалась полностью замерзшей. Расползающиеся льды отражали больше солнечного света, замыкая спираль падающих температур.

Глобальное похолодание остановило процессы поглощения углекислого газа, из-за чего он постепенно накапливался в атмосфере, удерживая тепло. В какой-то момент его концентрация оказалась достаточной для запуска процесса растопления льдов.

По словам ученых, всего за 10 млн лет средняя глобальная температура изменилась с -45°C до 48°C.

Как показал анализ карбонатных пород, в это время поверхность Земли заполнили огромные реки ледниковой воды, несущиеся с суши в океан подобно обращенному вспять цунами. Там пресная вода собиралась поверх сверхплотной и очень соленой морской воды.

Ученые отметили, что их открытие позволяет лучше понять пределы изменений окружающей среды и дает новую информацию об устойчивости жизни в экстремальных условиях жары, холода и слякоти.

Ранее стало известно, что именно заморозило Землю на 57 млн лет.

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