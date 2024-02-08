Ученые выяснили, что превратило Землю в ледяной шар на 57 миллионов лет

Австралийские геологи из Сиднейского университета выяснили причину глобального обледенения Земли, которое случилось более 700 млн лет назад. На протяжении 57 млн лет наша планета оставалось покрытой льдами от полюсов до экватора. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.

Команда провела компьютерное моделирование тектоники плит и пришла к выводу, что похолодание было вызвано низкой концентрацией углекислого газа (CO 2 ) в атмосфере.

«Мы думаем, что разгадали тайну. Обледенение было вызвано исторически низкими выбросами вулканического углекислого газа, а также выветриванием большого массива горных пород на территории нынешней Канады — этот процесс поглощает углекислый газ из атмосферы», — объяснила ведущий автор исследования, доктор Адриана Дуткевич.

По словам ученых, в то время на Земле не было многоклеточных животных или наземных организмов. Концентрация парниковых газов почти полностью зависела от выделения CO 2 вулканами и поглощением углекислоты силикатными породами в процессе выветривания.

Около 717 млн лет назад тектоника планеты свела к минимуму вулканическую активность, эрозия горных массивов в Канаде удалила значительную часть углерода из воздуха. В результате содержание CO 2 в атмосфере упало до уровня оледенения — ниже 200 частей на миллион, что составляет менее половины от нынешнего уровня.

Геологи отметили, что в исторической перспективе ситуация может повториться, поскольку сегодня тектоника вновь замедляет вулканическую активность на Земле.

Ранее ученые выяснили, что разрушение Альп замедлилось в последние тысячелетия.