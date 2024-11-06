Ученые нашли способ повысить эффективность дефибрилляторов в 1000 раз

Американские ученые из Технологического института Джорджии нашли способ снизить затраты энергии при работе дефибрилляторов в 1000 раз без потери эффективности. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

При нормальном ритме электрохимические волны, вызванные клетками в верхней части предсердий, распространяются по сердцу, вызывая синхронизированные сокращения.

Во время аритмий, таких как фибрилляция, волны возбуждения начинают быстро вращаться вместо того, чтобы распространяться и покидать ткани.

Авторы применили метод сопряженной оптимизации, направленный на достижение дефибрилляции. Для этого они с помощью электрофизической модели рассчитали минимальное напряжение, необходимое для устранения нерегулярной сердечной активности.

Результаты показали, что изменение профиля электрического поля позволяет блокировать вращающиеся волны, нормализуя частоту сокращений.

По словам ученых, предложенный ими метод также позволит избежать болезненных ощущений и повреждений тканей, вызываемых мощным электрическим разрядом.

Ранее исследователи создали способ дефибрилляции с помощью света.