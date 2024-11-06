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Ученые раскрыли секрет твердости поверхности Марса

GRL: соляные пленки в почвах Марса придают им высокую прочность

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ESA/DLR/FU Berlin

Группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра изучила свойства грунта Марса и узнала причины его твердости. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Согласно их выводам, температура в верхних 40 сантиметрах марсианской поверхности приводит к образованию соляных пленок, которые затвердевают в почве.

Команда определила, что плотность верхних 30 сантиметров грунта сопоставима с базальтовым песком. Этот материал распространен на Земле и создается путем выветривания вулканической породы, богатой железом и магнием.

Под этим слоем плотность почвы сравнима с уплотненным песком и более грубыми фрагментами базальта.

Группа обнаружила, что температура самой поверхности Красной планеты колебалась всего на 5–7°C в течение марсианских суток, что составляет ничтожную долю колебаний, наблюдаемых над поверхностью — от 110 до 130°C.

Это показывает, что марсианский грунт служит изолятором, значительно уменьшая большие перепады температур на небольших глубинах.

По словам исследователей, этот фактор может повлиять на потенциальные биологические процессы, касающиеся возможной микробной жизни на Марсе.

Ранее ученые выяснили, где именно нужно искать жизнь на Марсе.

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