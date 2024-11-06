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Ученые выяснили, как планирование приемов пищи влияет на вес человека

JAMA NetOp: питание по графику помогает сбросить до 1,8 кг за три месяца

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Бонда изучили, как разные стратегии планирования времени приема пищи влияют на потерю веса за период в 12 недель. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open (JAMA NetOp).

Планирование питания служит альтернативой обычным диетам. В этом подходе похудение достигается согласованием распорядка трапез с циркадными ритмами для улучшения эффективности метаболизма и регулирования гормонов аппетита.

В новом исследовании команда проанализировала 29 предыдущих работ, охвативших 2485 взрослых.

Рассмотренные меры по снижению веса включали ограниченное по времени питание (TRE), сокращение частоты приемов пищи и распределение калорий по времени.

Как показал анализ, стратегия TRE позволила участникам сбросить 1,37 килограмма за 12 недель. Более редкие приемы пищи привели к похудению на 1,85 килограмма, тогда как распределение калорий обеспечило снижение веса на 1,75 килограмма.

Ученые отметили, что TRE оказался связан со снижением уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и уровня глюкозы натощак (что делало участников исследования менее склонными к диабету). Но размеры этих эффектов были небольшими, поэтому их клиническая значимость оставалась неясной.

Согласно полученным данным, TRE может предложить более простой и скромный подход к контролю веса, однако наблюдаемая скромная потеря веса может не привести к существенной пользе для здоровья.

Ранее ученые назвали самое важное для похудения питательное вещество.

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