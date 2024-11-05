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Найдены гены, ответственные за старение мышц

JCSM: на старение мышц оказывают влияние 200 генов

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Ученые из Ноттингемского университета Трента в Великобритании установили, что процесс старения мышц регулируют 200 генов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

С помощью искусственного интеллекта команда проанализировала экспрессию генов у добровольцев двух возрастных групп. В первую вошли люди в возрасте 21-43 лет, а во вторую — испытуемые от 63 до 79 лет. В результате было обнаружено, что на старение мышц влияют 200 генов.

Особое внимание ученых привлек ген USP54, который, как оказалось, играет ключевую роль в старении мышц и их деградации у пожилых людей. Данное открытие может помочь в борьбе с саркопенией — возрастной утратой мышечной массы и снижением функций скелетных мышц, которая наблюдается у 15-50% людей старше 60 лет и у 8-10% людей среднего возраста (45–59 лет).

Саркопения не только провоцирует слабость и потерю веса, но и вызывает проблемы с удержанием равновесия, ведущие к падениям. При падениях повышается риск переломов, заживление которых у пожилых занимает много времени.

Ранее были названы два периода жизни, на которые приходятся скачки старения.

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