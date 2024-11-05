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Найдена связь между храпом и снижением функции яичников

Scientific Reports: быстрое засыпание и храп повышают риск дисфункции яичников

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sebra/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского университета Фуцзянь (Китай) обнаружили, что короткая продолжительность засыпания и храп значительно повышают риск снижения функции яичников, особенно у женщин в возрасте 35 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследование были включены женщины, проходившие лечение бесплодия в Центре репродуктивной медицины при Фуданьской провинциальной больнице. Все участницы находились в ожидании ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) или ИКСИ ( Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Испытуемых дополнительно разделили на группы в зависимости от овариального резерва — количества яйцеклеток, которые могут в перспективе привести к беременности.

На втором этапе ученые собрали данные о качестве сна участников с помощью опросников. Также исследователи выяснили, были ли у испытуемых нарушения сна, такие как апноэ.

Анализ показал, что женщины, которые быстро засыпали и страдали от храпа, демонстрировали более низкий овариальный резерв. Особенно опасными такие нарушения сна были для участниц старше 35 лет. Ученые предположили, что некачественный сон может привести к нежелательным гормональным изменениям, нарушающим функцию яичников.

Ранее врач рассказал, в каком случае после родов может развиться бесплодие.

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