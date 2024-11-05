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Первый в мире деревянный спутник отправился в космос

AFP: ракета SpaceX доставит на МКС японский деревянный спутник LignoSat

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Sumitomo Forestry/Kyoto University/Depositphotos

Первый в мире деревянный спутник LingoSat успешно вышел на орбиту Земли. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Аппарат LignoSat представляет собой куб с высотой грани в 10 сантиметров. Он изготовлен из древесины магнолии, которая ранее показала себя наиболее устойчивой к растрескиванию в ходе годичных испытаний на Международной космической станции (МКС).

Устройство создали японские специалисты из Киотского университета и компании Sumimoto Forestery. По словам разработчиков, запуск LignoSat на борту ракеты SpaceX прошел благополучно.

В Sumimoto Forestery уточнили, что деревянный спутник скоро окажется на борту МКС, а примерно через месяц его выпустят в космос для проверки прочности и долговечности. Данные с аппарата покажут, как корпус из магнолии справляется с экстремальными перепадами температур.

В Киотском университете считают, что в спутники из дерева и других неметаллических материалов должны стать обычной практикой. По окончании эксплуатации подобные устройства без следа сгорят в атмосфере планеты, сократив количество космического мусора.

Ранее ракета SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников Starlink.

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