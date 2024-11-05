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Стало известно, насколько распространена в России самая летальная инфекция мира

ВОЗ вернула туберкулезу звание самой летальной инфекции в мире

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Shutterstock

По данным ВОЗ, туберкулез вернул себе статус самой летальной инфекции после того, как это звание у него отнял COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты анализа медицинских данных из 193 стран. В 2023 году ковид унес 400  тысяч жизней, а туберкулез — 1,25  млн. В 2021 году коронавирус стал причиной 3,6  млн летальных случаев, а туберкулез — 1,6  млн. 

Также в 2023 году выросла общемировая заболеваемость туберкулезом: его диагностировали у 8,2  млн человек. Это рекорд за все время наблюдений, подчеркивает «Без рецепта». Причины роста заболеваемости также связаны с пандемией, так как она затруднила диагностику. Кроме того, само заражение коронавирусом повышает риск инфицирования туберкулезом.

Россия не попала в топ-30 по заболеваемости туберкулезом. Этот показатель максимален в Индии, Индонезии и Китае. В 2021 году ВОЗ исключила Россию из перечня стран с высокой заболеваемостью, причем за тот год распространенность туберкулеза снизилась почти в два раза. В 2023 году уровень заболеваемости в России достиг исторического минимума.

Однако Россия заняла второе место в мире по числу случаев лекарственно устойчивого туберкулеза. Устойчивость появляется, если пациент не проходит курс терапии до конца. При этом заболевании пациентам нужны более дорогие лекарства.

Ранее ученые нашли новый метод лечения туберкулеза с помощью морских губок.

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