Развеян миф о пользе овощных чипсов

Из-за повышенного содержания углеводов, а также недостатка клетчатки и белка, овощные чипсы нельзя считать полезной альтернативой обычным. Об этом изданию Daily Mail рассказала канадский диетолог Эбби Шарп.

Врач объяснила, что питательная ценность овощных чипсов может показаться обманчивой. По словам диетолога, овощные чипсы содержат 130 калорий, а классические — 160 калорий на порцию. Однако в картофельных чипсах меньше углеводов (15 г против 17 г) и натрия (170 мг против 220 мг) чем в овощных. Также во вторых меньше белка и клетчатки (полезных пищевых волокон).

Врач добавила, что овощные чипсы на самом деле тоже производят из картофеля, а точнее, из картофельного крахмала и муки. Полезные ингредиенты, такие как шпинат и томатная паста, добавляют в основном для привлекательного внешнего вида и насыщенного цвета продуктов.

Кроме того, производство овощных чипсов требует сложной обработки, в то время как обычные чипсы состоят только из картофеля, масла и соли.

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