Врач рассказал, как правильно принимать мелатонин для сна

По словам клинического психолога и директора Клиники поведенческой медицины сна (США) Майкла Гранднера, оптимально принимать мелатонин за четыре часа до сна, а не непосредственно перед засыпанием или в середине дня. Об этом специалист рассказал изданию Healthnews.

Препараты с мелатонином содержат синтетические аналоги одноименного гормона шишковидного тела (эпифиза). Он оказывает седативное, снотворное действие и нормализует циркадные ритмы. По словам Гранднера, мелатонин не вызывает сонливость напрямую, а сигнализирует организму о наступлении ночи и необходимости в отдыхе.

Врач отметил, что синтетический мелатонин отлично подходит для нормализации режима дня после смены часовых поясов. Также он может помочь людям с легкими нарушениями сна, но не бессонницей.

Чтобы сохранить эффективность мелатонина, его необходимо правильно принимать. Доктор Гранднер уточнил, что при приеме в середине дня препарат не подействует, поскольку организм не сможет использовать поступивший мелатонин. Если слишком «затянуть» и выпить таблетку незадолго до отхода ко сну — результата тоже не будет. Организм будет использовать мелатонин, естественным образом вырабатывающийся ближе к ночи.

Специалист утверждает, что оптимально принимать мелатонин за четыре часа до сна. При этом важно избегать слишком больших доз, которые тело не сможет переработать в течение ночи. Неиспользованный мелатонин может сохраняться в организме после пробуждения, вызывая дневную сонливость.

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