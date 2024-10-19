Ученые обнаружили «сверхсветовое» излучение от микроквазара недалеко от Земли

Международная группа астрономов из Мексики, США, Польши и других стран обнаружила источник чрезвычайно мощного излучения сравнительно недалеко от Земли. Им оказался микроквазар V4641 Sagittarii (V4641 Sgr), расположенный в созвездии Стрельца в 20 тыс. световых лет от нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

С момента открытия космического излучения Виктором Гессом в 1912 году ученые полагали, что небесные тела, ответственные в нашей галактике за ускорение этих частиц до высочайших энергий, представляют собой остатки гигантских взрывов сверхновых, называемые остатками сверхновых.

Однако из последних данных вырисовывается иная картина: источниками излучения сверхвысоких энергий оказались микроквазары.

Микроквазары представляют собой компактные двойные системы, состоящие из массивной звезды и поглощающей ее материю черной дыры, которая испускает джеты (потоки энергии) длиной в сотни световых лет. В Млечном Пути известно несколько десятков таких объектов.

В новом исследовании астрономы выяснили, что V4641 Sgr излучает гамма-фотоны с энергией до 200 тераэлектронвольт. Сам микроквазар состоит из черной дыры с массой около шести масс Солнца, притягивающей материю звезды в три раза массивнее Солнца.

По словам исследователей, джет V4641 Sgr направлен в сторону Солнечной системы, поэтому при наблюдении с Земли из-за релятивистского искажения кажется, что поток гамма-фотонов движется в девять раз быстрее скорости света.

Ученые отметили, что их открытие позволит изучать процессы эволюции галактик.

Ранее астрономы случайно обнаружили древнейшее слияние двух квазаров-близнецов.