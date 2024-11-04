Физик построил уравнение движения своей кошки ради популяризации науки

Испанский ученый Анчо Биази из Галисийского института физики высоких энергий построил уравнение, описывающее динамику перемещений кошек в присутствии человека. За основу расчетов исследователь взял поведение своей кошки по кличке Эме. Статья опубликована в научном издании American Journal of Physics (AJP).

«Цель этой статьи — приблизить физику к неспециалистам, предложив приятный пример, с помощью которого можно понять несколько концепций классической механики. Для этого построено уравнение, моделирующее поведение кошки в присутствии человека, рассматривая ее как точечную частицу, движущуюся в потенциале, созданном человеком», — пояснил Биази.

Физик использовал семь динамических моделей, извлеченных из опыта повседневного общения с Эме. Ученый предположил, что в присутствии людей питомцы ведут себя так, словно ощущают некую «силу» вокруг человека, и вывел следующую формулу.

Кошка испытывает «силу», связанную с внешним потенциалом (вызванным присутствием человека), где x(t) ∈ R представляет положение кошки в момент времени t относительно человека, находящегося в точке x = 0. Таким образом, m > 0 — масса кошки, а ϵ > 0 — коэффициент трения для учета усталости кошки.

В статье учитывается мурлыканье кошки, которое рассматривается как стабилизирующий механизм взаимодействия между питомцем и компаньоном-человеком.

«Предполагается, что когда кошку гладят и она начинает мурлыкать, люди, как правило, чувствуют желание продолжить ее гладить, тем самым усиливая стабильность процесса», — пишет Биази.

Исследование также рассматривает периоды внезапной случайной активности, известные как FRAP или «зумис», когда кошки на полной скорости носятся по дому или улице (как правило, это случается ночью).

Анчо Биази добавил, что его исследование призвано объяснить в нескучной и доступной форме принципы классической механики.

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