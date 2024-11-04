Гигантские хищные птицы наводили ужас на доисторическую Колумбию, выяснили ученые

Международная группа палеонтологов из США и Колумбии обнаружила в колумбийской пустыне Татакоа окаменелости огромной хищной птицы вымершего семейства форорацидов, которая может быть крупнейшим представителем своего вида. Исследование опубликовано в научном журнале Papers in Palaeontology (PIP).

Форорацидов также называют «ужасными птицами» за размеры и плотоядность.

«Ужасные птицы жили на земле, имели конечности, приспособленные для бега, и в основном питались другими животными», — отметили ученые.

Как показал анализ, кость принадлежала существу высотой до трех метров, что на 20% больше размеров известных форорацидов.

Возраст ископаемого составил около 12 млн лет. Останки относятся к эпохе миоцена.

Ученые также нашли на кости отметины зубов пурусзавра — предка современных крокодилов, достигавшего 10 метров в длину. Предположительно, птица не пережила схватку с более крупным хищником.

Открытие окаменелостей форорацида на севере Колумбии предполагает, что они были важной частью хищной фауны в регионе.

В миоцене пустыня Татакоа была покрыта сетью рек. Помимо огромных птиц и крокодилов, здесь обитали приматы, копытные млекопитающие, гигантские ленивцы и глиптодонты — родственники современных броненосцев размером с легковой автомобиль.

Ранее палеонтологи случайно обнаружили в Патагонии останки древнейшего гигантского головастика.