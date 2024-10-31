Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые случайно обнаружили в Патагонии самого древнего головастика

Nature: древнейший головастик оказался 16-сантиметровым гигантом юрского периода

close
Gabriel Lío/livescience

Аргентинские палеонтологи из Университета Маймонида в Буэнос-Айресе обнаружили самого старого ископаемого головастика. Открытие сделали во время поисков окаменелостей динозавров в формации Ла-Матильда на территории Патагонии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам ученых, они случайно наткнулись на прекрасно сохранившийся экземпляр личинки лягушки вида Notobatrachus degiustoi, содержащий отпечатки мягких тканей, включая глазные яблоки, жабры и нервы.

Образец датируется 161 млн лет назад в середине юрского периода. Предыдущий старейший головастик относился к раннему меловому периоду 145-100 млн лет назад.

Палеонтологи также оценили размер существа, достигавший 16 сантиметров. Голова личинки лягушки была сравнима с мячом для игры в бейсбол.

За исключением размера, тело головастика N. degiustoi очень напоминало тело современных сородичей. Отпечатки на жабрах указывают на то, что головастик, вероятно, даже питался схожим образом, всасывая планктон, водоросли и другую органическую массу вокруг себя.

Учитывая, что эти сложные системы уже развились у головастиков 161 млн лет назад, головастики, вероятно, существуют так же долго, как и взрослые лягушки, предположили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как предки человека перестали ползать по земле подобно пресмыкающимся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами