Ученые нашли мощный природный гербицид в обычной мяте

Немецкие ученые из Технологического института Карлсруэ выяснили, что распространенный вид мяты может стать натуральной заменой химическим гербицидам от сорняков, не нанося вреда окружающей среде. Исследование опубликовано в научном журнале Horticulture Research (HortRes).

Команда обнаружила в мяте колосистой соединение под названием (-)-карвон. Это вещество воздействует на вредные растения, разрушая микротрубочки в их корнях.

Исследователи установили, что микротрубочки, имеющие решающее значение для деления и удлинения клеток, разрушаются под воздействием (-)-карвона, особенно в меристематических клетках, где процесс начинается и затем прогрессирует через зону удлинения.

Это целенаправленное разрушение запускает запрограммированное уничтожение клеток, эффективно останавливая рост и прорастание кресс-салата и семян мака.

В отличие от традиционных гербицидов, которые часто оказывают неспецифическую токсичность, (-)-карвон действует через сигнальный путь (цепочку молекул, через которые информация от клеточного рецептора передается внутри клетки), что делает его многообещающим кандидатом на роль биогербицида, который потенциально может снизить вред для нецелевых видов.

Ранее ученые выяснили, помогает ли мытье яблок очистить их от пестицидов.