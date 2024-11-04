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Химикат из пластиковых игрушек угнетает половые клетки, выяснили ученые

PLOS Genetics: компонент ПВХ-пластика может разрывать ДНК червей

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Американские генетики из Гарвардской медицинской школы и других научных учреждений выяснили, что распространенный химикат из гибких пластиков способен оказывать сильнейшее негативное воздействие на половые клетки животных. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Genetics.

Речь идет о бензилбутилфталате (ББФ), который входит в состав ПВХ и других полимерных материалов. ББФ широко использовался, и в некоторых случаях применяется до сих пор в таких продуктах, как виниловые напольные покрытия, мебель, гимнастические мячи, детские игрушки и другие изделия.

Исследователи подвергли круглых червей воздействию ББФ в объемах 1, 10, 100 и 500 микрометров, изучив воздействие вещества на половые клетки существ с помощью масс-спектрометрии и секвенирования РНК.

В результате в клетках беспозвоночных образовалось повышенное количество двухцепочечных разрывов ДНК. Также наблюдались дефекты мейоза (деления клеток с уменьшением хромосом), при этом ядра формировались слишком рано. Расщепление хромосом стало неточным, что может привести к тому, что потомство будет иметь ненормальное количество хромосом.

Исследование показало, что ББФ вызывает окислительный стресс, во время которого антиоксидантный щит организма не справляется нейтрализацией высокореактивного токсина.

В результате токсин способен поражать клетки организма. В гонадах, где формируются яйцеклетки и сперма, это может иметь очень серьезные последствия для следующего поколения.

Ранее ученые выяснили, что микропластик способен проникать в плаценту и органы плода.

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