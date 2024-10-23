Ученые нашли затопленный храм древних набатеев у берегов Италии

Итальянские археологи из Университета Кампании имени Луиджи Ванвителли обнаружили затопленный храм набатеев у побережья недалеко от Неаполя. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Храм расположен у берегов города Поццуоли примерно в 16 километрах восточнее Неаполя. Во времена Римской империи Поццуоли носил имя Путеолы и славился как крупный центр морской торговли.

Вулканическая активность на протяжении столетий значительно изменила береговую линию Поццуоли, частично затопив портовый район римской эпохи.

В ходе изучения морского дна ученые обнаружили две подводные комнаты со стенами, оформленными в римском стиле. В них находились алтари из белого мрамора, а также мраморные плиты с латинской надписью «Dusari sacrum», что означает «посвящен Душаре», главному богу в набатейской религии.

Набатейское царство существовало с IV века до нашей эры до II века нашей эры на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Во IV-II веках до нашей эры набатеи накопили огромные богатства за счет торговли ладаном, золотом, слоновой костью и духами.

По словам ученых, поскольку Путеолы были вторым по величине городом и главным портом римской Италии, в них существовало набатейское торговое сообщество. Его представители построили там храм своего верховного божества.

Однако в 106 году нашей эры римляне завоевали Набатейское царство, лишив его независимости. После этого храм в Путеолах был разрушен и засыпан смесью бетона и битой керамики.

Ранее археологи нашли секретную гробницу набатеев под знаменитым храмом-мавзолеем Эль-Хазна в древнем городе Петра в Иордании.