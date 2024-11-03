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Врач перечислила причины заложенности носа без простуды

Daily Mail: обезболивающие препараты могут вызывать заложенность носа

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Depositphotos

Таблетки от давления, противовоспалительные обезболивающие и чрезмерное увлечение назальными спреями могут стать причиной заложенности носа. Проблемы с дыханием также могут возникать из-за искривления носовой перегородки. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач объяснила, что заложенность носа не по причине острых респираторных заболеваний и аллергии носит название хронический неаллергический ринит. Некоторые препараты, такие как лекарства от гипертонии и противовоспалительные обезболивающие (например, ибупрофен), могут стать провокаторами такого состояния. Нос также «перестает дышать» из-за чрезмерного использования назальных спреев и противоотечных средств.

По словам Кэннон, длительный ринит может быть вызван работой с промышленными химикатами, регулярным употреблением алкоголя или острой пищей. В некоторых случаях проблемы с дыханием обусловлены физиологическими нарушениями — разрастанием в носу полипов (тканей, выступающих над слизистой оболочкой) и искривлением носовой перегородки. Два этих фактора можно устранить, если прибегнуть к хирургическому вмешательству.

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