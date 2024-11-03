Пакистанский мегаполис обновил антирекорд по загрязнению атмосферы

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе второго по величине города Пакистана Лахора достигла исторического максимума. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Уже несколько дней мегаполис с населением 14 млн человек окутан густым смогом из выхлопных газов, дыма от сжигания отходов сельского хозяйства и тумана.

Согласно данным международного сервиса мониторинга качества атмосферы IQAir, индекс качества воздуха в Лахоре достиг рекордного значения 1067, что в 300 раз выше безопасного уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Измерения показали, что концентрация вредных для здоровья микрочастиц PM2.5 поднялась до пикового показателя в 610, что более чем в 40 раз превышает допустимую норму в 15.

По информации ВОЗ, длительное воздействие грязного воздуха провоцирует инсульты, рак легких, респираторные заболевания и болезни сердца.

Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха в Лахоре сокращает среднюю продолжительность жизни его жителей в среднем на 7,5 лет.

Ранее ученые нашли новый загрязнитель воздуха, опасный для жизни человека.