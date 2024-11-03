Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пакистанский мегаполис обновил антирекорд по загрязнению атмосферы

AFP: загрязнение воздуха в Лахоре в 300 раз превысило безопасный уровень

close
Unsplash

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе второго по величине города Пакистана Лахора достигла исторического максимума. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Уже несколько дней мегаполис с населением 14 млн человек окутан густым смогом из выхлопных газов, дыма от сжигания отходов сельского хозяйства и тумана.

Согласно данным международного сервиса мониторинга качества атмосферы IQAir, индекс качества воздуха в Лахоре достиг рекордного значения 1067, что в 300 раз выше безопасного уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Измерения показали, что концентрация вредных для здоровья микрочастиц PM2.5 поднялась до пикового показателя в 610, что более чем в 40 раз превышает допустимую норму в 15.

По информации ВОЗ, длительное воздействие грязного воздуха провоцирует инсульты, рак легких, респираторные заболевания и болезни сердца.

Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха в Лахоре сокращает среднюю продолжительность жизни его жителей в среднем на 7,5 лет.

Ранее ученые нашли новый загрязнитель воздуха, опасный для жизни человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами